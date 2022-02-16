2022/02/16 | 13:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشفت دائرة المزارات الشيعية في ديالى، الاربعاء، عن خطة لضم اكثر من 60 مزارا دينيا في المحافظة.وقال مدير اعلام دائرة المزارات الشيعية في ديالى احمد الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الامانة العامة للمزارات الشيعية اعطت الضوء الاخضر لدائرتنا بالتحري عن المزارت المنتشرة في اقضية ونواحي ديالى ممن هي ليست ضمن نطاق الضم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطة لضم اكثر من 60 مزارا دينيا لـ” المزارات الشيعية” في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطة لضم اكثر من 60 مزارا دينيا لـ” المزارات الشيعية” في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).