بالوثائق.. محكمة التمييز الاتحادية تقر بشرعية كبيان لرئاسة اتحاد السباحة

2022/02/16 | 13:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أصدرت محكمة التمييز الاتحادية، قراراً بنقض قرار محكمة المنازعات الرياضية السابق والصادر لصالح الرئيس السابق سرمد عبد الإله.وبحسب الوثائق التي تحصلت عليها وكالة/ المعلومة/ فإن “محكمة التمييز اكدت شرعية رئاسة خالد كبيان للاتحاد العراقي للسباحة وفقاً للقوانين العراقية النافذة والقوانين والانظمة الدولية و قرار محكمة التحكيم الدولية كاس”.يذكر ان عبد الإله […]

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