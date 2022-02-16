مقتدى الصدر يصدر بياناً بشأن سعر صرف الدولار

2022/02/16 | 13:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، الى معاقبة كل من يحاول رفع أسعار السوق.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال الصدر في تدوينة، تابعها "ناس"، (16 شباط 2022)، إنه "بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار..



وما فيه من فوائد ومضار، فإنه لا ينبغي على الإطلاق أن يكون ارتفاعه ارتفاع أسعار السوق ولا سيما ما يخص السلع المهمة التي يحتاج لها الشعب في حياته اليومية على الإطلاق"، مبيناً أنه "ينبغي العمل من خلال الأمن الاقتصادي الى معاقبة كل من يسعى لذلك من التجار وما شاكل ذلك ووفق القانون، لا سيما الا ونحن مقبلون على الشهر المبارك: (شهر رمضان)، بل مطلقا وعلى الحكومة التعامل مع كل المخالفين بحزم مهما كان الفاعل".

وأضاف "على التجار مراعاة الشعب لا مراعاة أموالهم وأن لا يتعاملوا بجشع فهم مسؤولون أمام الله وأمام الشعب وأمامنا أجمع"، لافتا الى ان "المهم كل المهم أن يعيش الشعب بكرامة وعزة ورفاهية".

وشدد على "مراعاة الطبقة الفقيرة والتي بالكاد تحصل على قوتها اليومي من خلال البطاقة التموينية ومن خلال عدم ارتفاع سعر السلع المهمة الأساسية ولا سيما الخضار والحبوب وأسعار البناء وما شاكل ذلك".

وتابع "وإن كانت هناك فائدة مدعاة من ارتفاع أسعار صرف الدولار فإنه لا يجب أن تكون على حساب الشعب والفقراء والمعدومين والمساكين، وإلا فإن ذلك سيكون ظلما لا محالة".

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