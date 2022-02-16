الاستخبارات العسكرية تضبط حزاماً ناسفاً واعتدة مختلفة غربي نينوى

2022/02/16 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوىأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، عن ضبط حزاماً ناسفاً واعتدة مختلفة غربي نينوى.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "نفذت بعمليتين منفصلتين استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٧٣ والفوج الثالث لواء المشاة ٢١ ، والتي اكدت وجود حزاما ناسفا واعتدة ومتفجرات من مخلفات داعش الارهابي في قرية الحجرة التابعة الى ناحية زمار ، ووادي الجحف التابع الى ناحية تل عبطة غربي نينوى". وأضافت انه "تم ضبط حزاماً ناسفاً، و٧٥٤ اطلاقة عتاد عيار ١٢،٦ ملم و ١٢،٧ ملم، و٣٠ رمانة مختلفة، و١٩ حشوة دافعة، و٨ قنابر هاون عيار ٨١ ملم، و٣ خراطيش مدفعية، و٢ مقذوف عيار ١٥٥ ملم و١٠٦ ملم".وأوضحت أنه "تم معالجتها وتفجير المواد موقعيا وتحت السيطرة من قبل الجهد الهندسي المرافق للقوة".

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