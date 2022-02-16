البنك المركزي: العراق قطع اشواطا مهمة في زيادة أدوات الدفع الالكتروني

2022/02/16 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكد البنك المركزي العراقي ، اليوم الاربعاء، ان العراق قطع اشواطا مهمة في زيادة أدوات الدفع الالكتروني وتحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع رقمي وترك التعامل بالنقد تدريجيا.

وقال المكتب الاعلامي للبنك المركزي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مصرفي عراقي – اردني عقدا ملتقى نظمته رابطة المصارف الخاصة في بغداد، بحضور نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد ووزير الاقتصاد الرقمي احمد الهناهدة وعدد من المصارف العراقية والاردنية وشركات الدفع".

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف خلال الاجتماع بحسب البيان، إن "هذا الملتقى يأتي في وقت مهم جدا، اذ البنك المركزي قطع اشواطا مهمة في زيادة أدوات الدفع الالكتروني وتحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع رقمي وترك التعامل بالنقد تدريجيا، موضحا أن البنك المركزي يمتلك استراتيجية لتنفيذ أدوات الشمول المالي".

وأشار إلى "القطاع المصرفي العراقي في مرحلة النمو، وبامكانه التعاون مع شركات الدفع الالكتروني الأردنية بما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد البلد".

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الرقمي الاردني احمد الهناهدة، ان "الوفد يضم عدد من الشركات الاردنية التي تنوي الدخول الى السوق العراقية والعمل ضمن القطاعات المصرفية والاقتصادية الاخرى باعتبار السوق العراقية مشابهة الى حد كبير السوق الاردنية، مبينا ان السوق العراقية مكملمة للسوق الأردنية، وليس متنافسين".

واشار الى ان "الشمول المالي في الاردن استطاع تحقيق قفزة نوعية اذ كانت نسبته 25% والان وصل الى 60%، منوها ان عمليات الدفع الالكتروني من خلال تحصيل الفواتير الحكومية في الاردن وصلت الى نسبة 80%".

من جهة أخرى، قال مستشار رابطة المصارف سمير النصيري، إن "القطاع المصرفي العراقي، لديه الإمكانيات البشرية والمادية لزيادة استخدام الدفع الالكتروني، مبينا أن هناك الكثير من الشركات العالمية مثل ماستر كارد وفيزا كارد يعملان في العراق وهذا ما يسهل عملية الدفع الالكتروني".

بينما، قالت مدير عام دائرة المدفوعات في البنك المركزي ضحى عبد الكريم، إن "البنك المركزي لديه استراتيجية وعازمة على تنفيذها ونجاحها، لنقل البلد إلى استخدام أدوات الدفع الالكتروني"، موضحة أن "القطاع المصرفي له رؤية واضحة بالتوجه نحو التقدم الرقمي وكذلك ايجاد الحلول للمشاكل التي قد تواجهنا" .

وفي الختام، قال نائب المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية احمد الهاشمي، إن "المجتمع العراقي جاهز للتحول نحو استخدام أدوات الدفع الالكتروني، بعد توطين رواتب الموظفين"، مشيرا إلى أن "التوجه الحالي يتركز على التجار من اجل نشر نقاط البيع".

ولفت إلى أن "رابطة المصارف الخاصة العراقية، جاهزة لإنجاح استراتيجية البنك المركزي لتعزيز مفهوم الشمول المالي، من خلال تحصيل الجباية الكترونيا لمختلف الفواتير الحكومية، مثل اصدار الجوازات والبطاقة الوطنية وغيرها، مما يساهم في تقليل وقت انجاز المعاملة والحد من الفساد المالي".

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