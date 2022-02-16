الكاظمي يستقبل الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي

2022/02/16 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن محمد الضبيعي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الكاظمي استقبل اليوم الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن محمد الضبيعي، والوفد المرافق له".واضاف ان "اللقاء شهد البحث في تفعيل دور العراق كدولة عضو مؤسس في المنظمة، ورفع مستويات الإسهام في نشاطاتها، ودورها في تقوية عرى الصداقة بين الدول الأعضاء، فضلاً عن متابعة إجراءات فتح مكتب لها في العاصمة بغداد".وبحسب البيان، شدد الكاظمي على "أهمية مسارات التعاون التي تقودها المنظمة ولاسيما في التعامل مع جملة التحديات والصعوبات الراهنة التي تواجهها دول المنطقة والعالم الاسلامي".

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