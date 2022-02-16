يمثل تهديدا لـ40 الف نسمة.. اكمال تحصين” البوابة الجنوبية” لحوض حمرين

2022/02/16 | 13:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مسؤول حكومي، الاربعاء، عن اكمال تحصين البوابة الجنوبية لحوض ةحمرين شمال شرق محافظة ديالى.وقال مدير ناحية قره تبه (110كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي والتشكيلات الامنية الساندة انجزت خطة تأمين حزام امني قوي جنوب قره تبه والذي يمثل اهم بوابات المدينة وقراها صوب حوض حمرين”.[…]

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