عارضة الأزياء نعومي كامبل لمجلة

2022/02/16 | 13:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النسخة البريطانية من مجلة "فوغ" العالمية، عن أنّ نجمة غلافها لشهر مارس/ آذار ستكون عارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل..ترافقها ضيفة خاصة جدًا.

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