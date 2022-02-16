دراسية: مشروبات الطاقة تؤدي إلى توقف القلب والسكتة الدماغية لدى الأشخاص الأصحاء

2022/02/16 | 13:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت أبحاث من مشروب يمكن أن يؤدي إلى توقف القلب والسكتة الدماغية لدى الأشخاص الأصحاء.وحسب موقع “ديلي إكسبريس”، قالت الطبيبة في عيادة كليفلاند، رولا الحاج علي، إن “مشروبات الطاقة تحتوي على جرعات كبيرة من الكافيين وأحيانا منبهات أخرى”.وأضافت: “وجدنا أن بعض الأشخاص الذين يستخدمونها يأتون إلى المستشفى مصابين بسكتة دماغية أو نزيف […]

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