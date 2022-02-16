ناشط كردي: العوائل الحاكمة تستقطع 65 دولارا من كل برميل وتودعها في حسابها

2022/02/16 | 13:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اتهم الناشط الكردي محمود ياسين كوردي، الاربعاء، العوائل الحاكمة في اقليم كردستان بسرقة مبالغ طائلة وايداعها في حساباتها باوروبا.وقال كوردي في تغريدة على “تويتر” اطلعت عليها وكالة /المعلومة/ انه ” وفي سبعة الأشهر ماضي مع ارتفاع اسعار النفط إلى اكثر من ٩٠ دولار ولكن كان عائدات النفط إقليم كوردستان فقط ٣٥٠ مليون دولار”.[…]

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