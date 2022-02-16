ليفربول وانتر ميلان وجهاً لوجه في دوري أبطال أوروبا

2022/02/16 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي، نظيره ليفربول الإنجليزي، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.وتأهل نادي ليفربول إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله صدارة ترتيب جدول المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز في 6 مباريات من أصل 6.وفي […]

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