عودة 99 طالبا مغربيا يتابعون دراساتهم بأوكرانيا

2022/02/16 | 14:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون تعرف مؤخرا أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، ارتفاعات متتالية، مما أثر على شريحة مهمة داخل الأسر المغربية فيما يخص القدرة الشرائية على مستوى ارتفاع أسعار المواد الغذائية فضلا عن موسم فلاحي مهدد بالجفاف بالاضافة إلى تداعيات جائحة كورونا على إفلاس العديد من المقاولات. من جهتها دعت فرق المعارضة بمجلس النواب (الغرفة […]

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