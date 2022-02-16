القبض على عدد من المطلوبين وضبط اسلحة في البصرة

2022/02/16 | 14:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين وضبط اسلحة غير مرخصة في البصرة.وقالت الخلية في بيان، انه “من خلال المتابعة المستمرة وتكثيف العمل الميداني، تمكنت الفرقة المدرعة التاسعة في اللواء الآلي ٣٦ من تنفيذ عدد من عمليات الدهم والتفتيش في مناطق متفرقة من محافظة البصرة”.وأضافت انه […]

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