ثلاث دول تحتضن 360 مليار دولار من أموال العراق المسروقة

2022/02/16 | 14:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف عضو مجلس مكافحة الفساد السابق سعيد ياسين، الاربعاء، عن حجم الاموال المسروقة من العراق جراء الصفقات الفاسدة، مبينة ان المبلغ الاجمالي يقدر بنحو 360 مليار دولار ومودعة في تركيا والامارات والاردن.وقال ياسين في حوار متلفز تابعه /المعلومة/ ان “المبالغ التي سرقت من العراق نتيجة صفقات سياسية فاسدة تقدر بـ 360 مليار دولار […]

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