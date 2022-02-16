شهد: بعض المراكز في المنتخب الوطني “غير مقنعة”

2022/02/16 | 14:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شخص مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم عبد الغني شهد، مواقعا غير مقنعة في تشكيلة أسود الرافدين.وقال شهد في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام بمقر اتحاد الكرة وحصرته “إيرث نيوز” إن “بعض اللاعبين في المنتخب يمتلكون نفس المواصفات مثل علي حصني وحسين علي وحسن قوقية وزيدان اقبال وبشار رسن في المقابل نعاني من النقص […]

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