الناتو: لم نشهد أي تخفيف للتصعيد على الأرض في روسيا

2022/02/16 | 14:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولنبرغ إن هناك إشارات من موسكو حول استعدادها لمواصلة الجهود الدبلوماسية، لكن حتى الآن "لم نشهد أي تخفيف للتصعيد على الأرض، بل على العكس، يبدو أن روسيا تواصل الحشد العسكري."

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