2022/02/16 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..النص الكامل لمؤتمر الكتلة الصدرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. النص الكامل لمؤتمر الكتلة الصدرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. النص الكامل لمؤتمر الكتلة الصدرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).