مدرب سان جيرمان: مبابي من أفضل لاعبي العالم

2022/02/16 | 14:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أبدى مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، سعادته بأداء فريقه خلال الفوز على ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، لكنه كال المديح بشكل استثنائي للاعبه كيليان مبابي، صاحب هدف الانتصار القاتل.وقال بوكيتينو للصحفيين “ربما يكون الفوز بفارق ضئيل، لكنه يمنحنا الأمل قبل المباراة في مدريد”.وأضاف المدرب الأرجنتيني “أنا […]

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