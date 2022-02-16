دي خيا يعادل رقم بيتر شمايكل

2022/02/16 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قاد الإسباني دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، فريقه لتحقيق فوز صعب ومثير على برايتون، بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد،، في اللقاء المؤجل من الجولة 18 للبريميرليج.

سجل هدفي المباراة الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز.

وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فقد خرج دي خيا بشباك نظيفة للمرة رقم 128 طوال تاريخ مشاركاته مع مانشستر يونايتد، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت الشبكة، أن دي خيا عادل رصيد الأسطورة الدنماركية بيتر شمايكل، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، وبات بإمكانه التغلب عليه أيضًا.

وارتقى مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى المركز الرابع، برصيد 43 نقطة، بينما تجمد رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز التاسع.

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