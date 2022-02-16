2022/02/16 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكتلة الصدرية: ستكون لنا جولة في دعم الصناعة الوطنية ومراقبة أسعار السلع

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