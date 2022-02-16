أول تعليق لرونالدو بعد إنهائه صيامه عن التهديف في 2022

2022/02/16 | 14:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعاد كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات بعدما قاده إلى الفوز على برايتون 2-0، أمس الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ18 للدوري الإنجليزي.وافتتح “الدون” التسجيل في الدقيقة 51، قبل أن يضيف زميله برونو فرنانديش، الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.وهو الهدف الأول لرونالدو في […]

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