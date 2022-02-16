إيران: لا مفاوضات مع أمريكا وأوروبا خارج الاتفاق النووي

2022/02/16 | 14:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأربعاء، أنه لن تجري أي مفاوضات خارج نطاق الاتفاق النووي.وقال شمخاني في تغريدة على “تويتر” إن خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) باتت لإيران في المجال الاقتصادي وإلغاء العقوبات كطلقة فارغة ولن تكون هناك أي مفاوضات مع أمريكا ناكثة العهد وأوروبا غيرملتزمة بتعهداتها […]

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