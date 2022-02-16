2022/02/16 | 14:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب السابق احمد السلماني، الاربعاء، عن تسجيل عدد كبير من ضحايا حوادث السير على طريق الموت “الرزازة” ، مبينا ان العدد في تزايد ويوازي ضحايا الارهاب دون تحرك حكومي جاد.وقال السلماني في منشور على “فيسبوك” اطلعت عليه /المعلومة/ ان ” إنجاز الطريق الرابط بين الرمادي والقائم هو ابسط حق من حقوق أبناء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق: ضحايا طريق الموت في الرزازة يوازي عدد شهداء الارهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب سابق: ضحايا طريق الموت في الرزازة يوازي عدد شهداء الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).