2022/02/16 | 14:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، مكتب حسينية المعامل لمكافحة الإجرام، من القاء القبض على متهمة اقدمت على قتل شخص بالاشتراك مع زوجها.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان المفارز تمكنت من خلال جمع المعلومات عن الحادث من القاء القبض عليهما واتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اللازمة وفق …

ظهرت المقالة القبض على متهمة بقتل شخص بالاشتراك مع زوجها أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمة بقتل شخص بالاشتراك مع زوجها) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمة بقتل شخص بالاشتراك مع زوجها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).