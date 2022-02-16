العائدون من الثورة! - سعيد علام

2022/02/16 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام فقراء مصر الطيبين الذين لم يجدوا في سلطة يوليو من "يحنو عليهم" على مدى ستة عقود، وفشلت ان تخرجهم من قاع الزجاجة، خرجوا يطالبون بالعدل والحرية كما وعدتهم "ثورة" يوليو منذ ستة عقود، ولم تفي بالوعد، خرجوا في 25 يناير 2011، ليتمموا ما كانوا قد تدربوا عليه قبلها بـ33 عاماً - بدون قيادة قادرة - في بروفة 18 و 19 يناير 1977، وبعد ان خاب املهم مرة اخرى، من السلطة والقيادة، من نفس القيادة، عادوا من الثورة .



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