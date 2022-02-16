الصحف الالمانية تتغنى باداء سان جيرمان.. “فريق واحد كان متألقا”

2022/02/16 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت الصحافة الألمانية أن باريس سان جيرمان هيمن على مجريات الأمور بالكامل خلال مواجهته مع ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، وأثنت على مستوى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي أنقذ ريال مدريد من هزيمة ثقيلة.

وحسم بي إس جي الموقعة في ملعبه حديقة الأمراء بهدف نظيف حمل توقيع مبابي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعدما كان قد تسبب في ركلة جزاء انبرى لها الأرجنتيني ليونيل ميسي لكن كورتوا تصدى لها ببراعة.

وعنونت (دير شبيجل) على موقعها الإلكتروني “فريق واحد كان متألقا”، واصفة المباراة بأنها كانت “من جانب واحد”، وأضافت “لكن ميسي أخفق في تنفيذ ركلة الجزاء وتصدى له كورتوا حتى بدأ كيليان مبابي في ممارسة السحر”.



وأكدت المجلة أن النتيجة كانت “أكبر 1-0 في الموسم”.

من جانبها، قالت مجلة (كيكر) إن “بي إس جي الأفضل بكثير كان على وشك أن يتعرض للظلم، لكن وبعد إضاعة ميسي لركلة جزاء، كان كيليان مبابي حاضرا في الوقت المناسب”.

واعتبرت صحيفة (زودويتشه تسايتونج) أن تصديات كورتوا أصابت بي إس جي بالإحباط “لكن كيليان مبابي، الذي يسعى وراءه ريال مدريد، ظهر في الوقت المناسب ووضع باريس سان جيرمان على مسافة خطوة من ربع النهائي”.

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