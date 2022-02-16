تنفيذ عمليات دهم وتفتيش في البصرة.. تعرف على النتائج

2022/02/16 | 14:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذت القوات الامنية، اليوم الاربعاء، عمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من محافظة البصرة.وذكرت خلية الاعلام الامني، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “من خلال المتابعة المستمرة وتكثيف العمل الميداني، تمكنت الفرقة المدرعة التاسعة في اللواء الآلي ٣٦ من تنفيذ عدد من عمليات الدهم والتفتيش في مناطق متفرقة من محافظة البصرة”.وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنفيذ عمليات دهم وتفتيش في البصرة..



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