الإطار يكشف عن اتفاق جديد وشامل مع التيار الصدري

2022/02/16 | 14:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاطار التنسيقي والتيار الصدري متقاربان الى مستوى جيد خلال المفاوضات.

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