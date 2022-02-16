“إبداء الإعجاب في القصص”.. ميزة جديدة لإنستغرام

2022/02/16 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدم منصة إنستغرام طريقة جديدة للناس للتفاعل مع القصص عبر طرح ميزة “Private Story Like”، التي تتيح لك الإعجاب بقصة لشخص ما دون إرسال رسالة مباشرة إليه.

وكان يظهر في السابق أي رد أرسلته إلى شخص ما حول قصة – سواء كان رمزًا تعبيريًا أو رسالة كاملة – كرد في صندوق الوارد الخاص به.

ويمكنك باستخدام هذه الميزة الجديدة إظهار الإعجاب بقصة ما دون إغراق الرسائل المباشرة الخاصة بالمستخدم.

وقال آدم موسيري، رئيس إنستغرام، في مقطع فيديو: “يظهر لك أثناء استعراضك للقصص رمز قلب بين رمز إرسال رسالة ورمز الطائرة الورقية”.

وأضاف: إذا نقرت على رمز القلب، فإنه يتم إرسال إعجاب لمؤلف تلك القصة.



ويظهر هذا الإعجاب في ورقة مشاهدة القصة، وليس في سلسلة الرسائل المباشرة الخاصة بك معهم.



ويكون لديك 24 ساعة لمراقبة عدد الإعجابات التي تحصل عليها القصة قبل اختفاء البيانات”.

والجدير بالذكر أن القصص لن يكون لها عداد للإعجابات، وهو نهج مختلف إلى حد كبير عما اختارته إنستغرام لخلاصات المستخدمين الرئيسية.

وأمضىت المنصة (التي تندرج الآن تحت مظلة شركة ميتا) أكثر من عامين في اختبار إخفاء عداد الإعجابات عبر الخلاصة الرئيسية قبل اتخاذ قرار ترك العداد ظاهر بشكل افتراضي.



ولكن يمكن للمستخدمين اختيار إخفاء العداد في المشاركات.

وبالنسبة إلى إبداءات الإعجاب في القصص، لن ترى عددًا عامًا.



ولكن يمكنك رؤية من ترك إعجابًا في قصصك عند إلقاء نظرة على ورقة مشاهدة القصة.

إنستغرام تطرح ميزة الإعجابات للقصصقال موسيري: “تكمن الفكرة هنا في التأكد من أن الناس يمكنهم التعبير عن المزيد من الدعم لبعضهم بعضًا.



ولكن مع جعل صندوق الرسائل الخاصة أكثر تنظيمًا.



المراسلة هي أولوية رئيسية بالنسبة لنا، وجزء كبير من ذلك هو التركيز على الرسائل المباشرة بينك وبين الأشخاص الذين تهتم بهم”.

وتضيف المنصة بشكل متكرر ميزات صغيرة ولكنها مفيدة مثل هذه.



وأضافت الشركة في الخريف الماضي خيار حذف الصور ومقاطع الفيديو من المنشور المتضمن سلسلة من الصور التي يتم تجميعها معًا.

ولن تغير إبداءات الإعجاب بالقصص طريقة استخدامك للمنصة بشكل جذري.



ولكن هذه إضافة مفيدة للأشخاص بشكل عام.

ويمكنك الآن التفاعل مع القصة من خلال النقر على زر الإعجاب، كما تفعل مع منشور الخلاصة العادي.



الذي لا يرسل إشعارًا مباشرًا إلى المستخدم الآخر.

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