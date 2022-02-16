بالأرقام.. مواجهة متكافئة بين ليفربول وانتر ميلان

2022/02/16 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق المواجهة المرتقبة بين إنتر ميلان ونظيره ليفربول، في اللقاء الذي سيقام على ملعب جوسيبي مياتزا، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويعيش الفريقان فترة مميزة في السنوات الأخيرة، حيث ينافس كل منهما على لقب الدوري المحلي هذا الموسم، وستكون مواجهة متكافئة على مستويات كثيرة، يستعرضها موقع”كووورة” في السطور التالية:

قوة الدفاع والهجوم

منذ بداية الموسم الحالي “2021-2022″، يمتلك إنتر وليفربول خط هجوم يعد الأقوى في إيطاليا وإنجلترا، دون إغفال الصلابة الدفاعية للفريقين.

فإنتر تصدر جدول ترتيب الكالتشيو طوال الأشهر القليلة الماضية، وتمكن من تسجيل 55 هدفا هذا الموسم بالدوري الإيطالي، كأقوى خط هجوم بفارق 3 أهداف عن أقرب منافس له لاتسيو.

ودفاعيا، يعد النيراتزوري هو ثاني أقوى خط دفاع بالمسابقة بعدما استقبلت شباكه 20 هدفًا، بفارق 3 أهداف أكثر من نابولي.

وفي المقابل، فإن ليفربول الذي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، يمتلك أقوى خط هجوم بالبطولة برصيد 61 هدفا، بالتساوي مع مانشستر سيتي.

وعلى المستوى الدفاعي، فإن ليفربول ثاني أقوى خط دفاع بالمسابقة حيث تلقت شباكه 19 هدفا، بينما يعد مانشستر سيتي هو الأقوى باستقبال 14 هدفا فقط.

طريقة مشابهة

يعتمد كل من إنتر وليفربول على طريقة لعب مشابهة، من حيث انطلاقات الأجنحة التي تمثل نسبة كبيرة من قوة الفريقين الهجومية.

إنتر بطريقته المعتادة “3-5-2″، يعتمد بشكل رئيسي على انطلاقات أجنحته المتمثلة في دومفريس أو دارميان من الناحية اليمنى، وإيفان بيريسيتش من الناحية اليسرى، مع زيادة مدافعي الفريق الذين يلعبون بالناحيتين اليمنى واليسرى.

وهو نفس الأمر الذي ينتهجه ليفربول لكن بشكل أوسع، حيث يلعب يورجن كلوب بطريقة “4-3-3″، والتي تجعله يعتمد بشكل كبير جدا على انطلاقات ظهيري الجنب تريند أرنولد باليمين وروبرتسون باليسار، ويشكل هذا الثنائي خطورة كبيرة على الخصوم، في ظل عرضياته المتقنة بجانب التسديدات على المرمى.

وبجانب الظهيرين، فإن الأجنحة أيضًا لها الدور الأكبر، متمثلة في محمد صلاح على اليمين وساديو ماني بالجهة اليسرى.

المصدر: KOOORA

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