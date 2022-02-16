2022/02/16 | 14:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم عبد الغني شهد، سعيه إلى تغيير اسلوب اللعب رغم ضيق الوقت.وقال شهد في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر اتحاد الكرة وحضرته وكالة/ المعلومة/ إن “هناك 10 لاعبين بنفس المواصفات في المنتخب الوطني مثل بشار رسن وعلي حصني وزيدان اقبال”.وأضاف “علينا التأني باختيار اللاعبين ونسعى لتغيير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب المنتخب الوطني: نسعى لتغيير اسلوب اللعب رغم ضيق الوقت) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب المنتخب الوطني: نسعى لتغيير اسلوب اللعب رغم ضيق الوقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).