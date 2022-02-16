منظمة تتهم أستراليا باحتجاز المهاجرين

2022/02/16 | 14:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تقرير حديث لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المهاجرين يمضون مدة 689 يوما في المتوسط، بمراكز الاحتجاز في أستراليا.

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