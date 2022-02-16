التخطيط الأستراتيجي المفقود في أدارة الخطوط الجوية العراقية

2022/02/16 | 14:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / فارس الجواري ..المفهوم العام للتخطيط الاستراتيجي هو تعبيرعن تخطيط بعيد المدى للإدارةِ الاستراتيجيّة بالاعتماد على التنبؤ المستقبلي لعمل أي مؤسسة تهدف الى تجاوز نقاط الضعف في طريقة أدائها بغية تطوير عملها المستقبلي , علما أن هذا المفهوم ينطبق على أي مؤسسة او شركة تهدف الى النجاح في عملها سواء كان هذا العمل […]

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