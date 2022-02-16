هل يمكن استخدام البصل في تنظيف المنزل؟

2022/02/16 | 14:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..من المعروف أن البصل من الأطعمة التي نضيفها دائما إلى العديد من الأطباق لتعطي رائحة ونكهة مميزة، ولكن مؤخرا أضيفت ميزة أخرى له لم يكن يعرفها الكثيرون.أصبح البصل مثل أطعمة ومكونات طبخ مشهورة بخصائصها في التنظيف، مثل الليمون والملح وزيت الزيتون، وصودا الخبز، فهل تعلم أنه يمكنك تنظيف منزلك بالبصل؟ تنظيف الأواني […]

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