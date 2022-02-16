محتجون غاضبون يغلقون طريقا رئيسيا في اربيل ويعتقلون مسلحين (صور)

2022/02/16 | 14:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من الكسبة الغاضبين في

علوة محافظة أربيل صباح اليوم الأربعاء

وقاموا بإغلاق طريق الموصل - اربيل

الرئيسي احتجاجاً على قرار يقضي بإحالة

العلوة (سوق لبيع الخضار بالجملة) على

القطاع الخاص.

وق

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