تزامناً مع زيارة بارزاني الى الدوحة.. الكاظمي يجري مباحثات هاتفية مع أمير قطر

2022/02/16 | 14:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل

ثاني، العلاقات الثنائية بين البلدين،

فيما أكدا على تعزيز التعاون المشترك.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في

بيان تلقته و

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