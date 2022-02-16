حديث بنزيما ومبابي يخطف الأضواء في مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

2022/02/16 | 14:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار اللقاء الذي جمع مهاجم ريال مدريد، الفرنسي ريم بنزيما، ونظيره ومواطنه جناح باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، قبل مباراة الفريقين الثلاثاء، ردود فعل واسعة في الأوساط الإعلامية الأوروبية وعلى منصات التفاعل الاجتماعي

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