خبير قانوني: بامكان الحكومة المطالبة بتعويضات من الإقليم بعد قرار الاتحادية بشأن قانون النفط الغاز

2022/02/16 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عبر الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الأربعاء، عن إمكانية ان تطالب الحكومة بعد ان أعلنت المحكمة الاتحادية عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم، بالتعويضات نتيجة الاضرار التي أحدثها نتيجة بيع النفط وتصديره طيلة فترات طويلة.

وتساءل حواس في بيان صحفي تلقته (بغداد اليوم)، : هل للحكومة المركزية الاتحادية العزم والتصميم بعد هذا القرار المطالبة بالتعويضات عن الاضرار التي اصابتها نتيجة بيع النفط وتصديره طيلة هذه الفترة الطويلة".

وأفاد، ان "المحكمة قررت إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها".

وأوضح، أن "يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك".

وأشار الى، ان "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قراراها بالدعوى 59/اتحادية /2012 وموحدتها 110/اتحادية / 2019 في 15/2/2022 المتضمن الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".

وأضاف، ان "المحكمة قررت إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".

وتابع، ان "المحكمة قررت في فقرتها الحكمية ان لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه".

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