أيرلندية تعرض زوجها للبيع بـ 25 دولارًا فى مزاد أون لاين بعد تغيبه عن المنزل يومين

2022/02/16 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةفي واقعة غريبة من نوعها قامت امرأة إيرلندية تعيش في نيوزيلندا بعرض زوجها للبيع في أحد مواقع المزادات بعد أن تركها وحيدة في المنزل لمدة يومين مع طفليها.

ووفقا لموقع " indiatoday" أعلنت السيدة الإيرلندية بيع زوجها في مزاد على الإنترنت بدأ بـ 25 دولارا، وكان السبب في ذلك خروجه لرحلة صيد تركها فيها لمدة يومين.

ووضعت السيدة مواصفات للترويج لبيع زوجها عبر المزاد، قائلة: إنه وفي إذا تم إطعامه وطويل ويبلغ من العمر 37 عاما.

وأضافت السيدة الإيرلندية في وصف زوجها، أنه يحب الصيد وغير قابل للاسترجاع، مع ذلك أكدت أن توقيت رحلة الصيد تلك غير موفق، مع الأخذ في الاعتبار أن الأطفال كانو في إجازات مدرسية".

وتابع الزوجان المزاد بشغف لرؤية النتيجة، ولكنهما صدما بعد وصول سعر الزوج في المزاد إلى 100 دولارا، وتوقف العرض لحذف الموقع هذا العرض بسبب خرقه للقوانين التي تمنع الاتجار بالبشر.

في واقعة أخرى، أثار مقطع فيديو لمقابلة تلفزيونية مع رجل تايلاندي يجمع بين 8 زوجات في منزل واحد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، الذي يظهر فنان التايلاندي رفقة زوجاته الثمانية اللواتي يعشن معه في منزل واحد، وفقا لموقع "سبوتنيك".

وقال الفنان التايلاندي: "كل زوجاتي يعملن لتوفير المال للبيت فأنا لا أصرف عليهن".

فيما صرحت إحدى الزوجات الثمانية أنهن يعشن كعائلة سعيدة داخل منزل واحد، مؤكدة بأنهن لن يجدن أفضل منه وأنهن يعشقنه بجنون.

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