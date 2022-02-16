قائد شرطة بابل يزور السجن المركزي ويبحث التدابير الاحترازية

2022/02/16 | 14:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ زار قائد شرطة بابل اللواء خالد تركي جهاد الشمري، اليوم الأربعاء، سجن بابل المركزي في قاطع الكفل الجنوبي، للإطلاع على إجراءات الحماية.وذكر إعلام قيادة الشرطة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “الشمري، اليوم الأربعاء، زار سجن بابل المركزي في قاطع الكفل الجنوبي، للإطلاع على إجراءات الحماية، برفقة المعاون الى جانب مدير […]

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