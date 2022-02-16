حزب طالباني: ريبر أحمد أبعد من زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية

2022/02/16 | 15:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..قلل عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ايوب احمد، الاربعاء، ومن حظوظ مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر احمد خالد في تولي منصب رئاسة الجمهورية.وقال احمد في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الجديد سيكون أبعد من هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية “، مشيراً إلى أن “حظوظ زيباري كانت اقوى من المرشح الجديد […]

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