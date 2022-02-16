اتحاد السلة الآسيوي يسمي حكماً عراقياً لقيادة مباريات الدوري المالديفي

2022/02/16 | 15:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أناط الاتحاد الآسيوي بكرة السلة، مهمة قيادة مباريات في الدوري المالديفي إلى الحكم العراقي محمد حسن شعلان.وقال عضو اتحاد السلة خالد نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد الآسيوي كلف الحكم العراقي محمد حسن شعلان لقيادة مباريات في دوري المالديفي للمحترفين”.وأضاف ان “شعلان من الحكام المعتمدين لدى الاتحاد الآسيوي والدولي وإن […]

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