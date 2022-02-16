2022/02/16 | 15:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجهت صحيفة “سبورت” الكتالونية صدمة قوية لإدارة ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، بشأن مستقبل جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي.وبحسب ما نشرته الصحيفة الكتالونية أنه “على الرغم من التسريبات التي تخرج للصحافة في الأشهر الماضية من قبل بيريز بأن مبابي سيلعب في الموسم المقبل مع ريال مدريد، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحيفة: أسهم ريال مدريد تراجعت بالنسبة لـمبابي first appeared on ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: أسهم ريال مدريد تراجعت بالنسبة لـمبابي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: أسهم ريال مدريد تراجعت بالنسبة لـمبابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).