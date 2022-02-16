اكتشاف علاقة بين “أوميكرون” والخناق الكاذب لدى الأطفال

2022/02/16 | 15:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن علماء جامعة كولورادو الأمريكية، أنه عند إصابة الأطفال بمتحور “أوميكرون” يلاحظ تورم في الحنجرة “الخناق الكاذب”، ما يهدد حياتهم.وقد اتضح للباحثين أن التهاب الحنجرة القصبي، ناجم عن عدوى وحساسية في الحنجرة، يمكن أن يؤدي إلى الاختناق، ما يهدد حياة المريض.وقد توصل الباحثون إلى هذه النتائج من دراستهم لبيانات الأطفال الذين رقدوا […]

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