دولة مجاورة تستورد سلعا من العراق بنحو مليار دولار

2022/02/16 | 15:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال مسؤول إيراني، إن بلاده استوردت سلعا أساسية بقيمة 920 مليون دولار من العراق، عبر أرصدة إيران المجمدة في البلد الجار.وأوضح حميد حسيني، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، في تصريح لوكالة “فارس”، أن “صادرات إيران سجلت 7.280 مليار دولار إلى العراق في الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الجارية […]

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