البرازيل.. عشرات القتلى جراء فيضانات قرب ريو دي جانيرو

2022/02/16 | 15:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى 34 شخصا على الأقل جراء انزلاقات تربة وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في بيتروبوليس قرب ريو دي جانيرو، وفق ما أعلنت الأربعاء بلدية هذه المدينة السياحية في البرازيل.

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