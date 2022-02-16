تعرف على 9 علامات تدل على اختراق هاتفك؟

2022/02/16 | 15:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت شركة “أفاست” المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، عن 9 علامات يمكن من خلالها الاستدلال على أن هاتفك الذكي تم اختراقه.ولفتت الشركة عبر موقعها إلى ظاهرة ارتفاع عمليات القرصنة على الهواتف الذكية، الأمر الذي يعرض البيانات الشخصية للخطر.وينطوي اختراق الهاتف على عدة مخاطر، من بينها الوصول إلى محتوى الهاتف الذكي، والتحكم […]

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