كشف ملابسات جريمة قتل غامضة نفذتها امرأة وزوجها شرقي بغداد

2022/02/16 | 15:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة،

اليوم الاربعاء، القبض على متهمة

اشتركت مع زوجها لأرتكابهم جريمة قتل

شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان، أن "مفارز

مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب حسينية

المعا

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