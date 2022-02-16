بريطانيا لا ترى دليلاً على سحب روسيا قواتها من الحدود الأوكرانية

2022/02/16 | 15:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس،

الأربعاء، إنه يجب الحكم على روسيا من

خلال أفعالها عندما يتصل الأمر بنزع

فتيل التوتر على الحدود مع أوكرانيا.

وصرح والاس لشبكة "سكاي نيوز"

البريطانية: "سنصدق ما تقول

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