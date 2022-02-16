السلماني: إنجاز الطريق بين الرمادي والقائم أبسط حقوق أبناء المناطق الغربية

2022/02/16 | 15:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي العراقي أحمد السلماني، اليوم الأربعاء، ان إنجاز الطريق بين الرمادي والقائم، أبسط حقوق أبناء المناطق الغربية.وقال السلماني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انة”إنجاز الطريق الرابط بين الرمادي والقائم هو ابسط حق من حقوق أبناء المناطق الغربية، وأي تأخير في إكماله يعني مزيد …

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